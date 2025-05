Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randale, Streit und Einbruch

Halver (ots)

Ein 35-Jähriger aus Halver wurde beim Einkaufen am Samstagabend gegen 21 Uhr von einem 38 Jahre alten Mann aus Radevormwald geschlagen. Angeblich soll der Halveraner in dem Supermarkt an der Bahnhofstraße angerempelt worden sein, weshalb sein Handy zu Boden fiel. Darauf entfachte ein verbaler Streit und der 38-Jährige gab dem Halveraner eine Backpfeife. Der Halveraner solle zuvor Beleidigungen ausgestoßen haben, gegen beide Parteien wurden nun Strafverfahren eingeleitet. Zeugen des Geschehens können sich an die Polizei in Halver wenden.

An der Friedrichshöhe haben Unbekannte zwischen Sonntagmittag und Dienstagabend an einer Wohnungstür ihr Glück versucht. Die Einbrecher verursachten jedoch nur Sachschaden und scheiterten an der Tür des Mehrfamilienhauses, die Polizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.

Montagmittag wurde an der Frankfurter Straße ein Bushaltestellenhäuschen demoliert. Zwischen 13.30-14.15 Uhr beschädigten Unbekannte die Scheibe, Hinweise nimmt die Polizei in Halver entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell