Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dreister Dieb am Schapker Weg

Iserlohn (ots)

Dienstagmittag kam es an einem Discounter am Schapker Weg gegen 12 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl. Der flüchtige Ladendieb packte einen Rucksack voll mit Artikeln und sollte am Kassenband seinen Rucksack vorzeigen. Stattdessen rammte er den Einkaufswagen gegen den Angestellten, bespuckte diesen, entleerte eine Eisteeflasche und verteilte dessen Inhalt teils auf der Bekleidung des Mitarbeiters und lief dann davon. Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen ein, konnte den Mann jedoch nicht mehr antreffen. Nun wird ein mutmaßlich osteuropäisch-stämmiger Mann Anfang 20 gesucht, der 150-160cm groß und schmächtig ist und kurze dunkle Haare, sowie einen Schnauzer trägt. Er trug ein schwarzes Shirt und eine dunkle Jacke, sowie eine dunkle Hose. Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell