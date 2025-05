POL-MK: Schneller Fahrraddiebstahl

Plettenberg (ots) - Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag eine Bäckerei an der Herscheider Straße geplündert. Zwischen 18.30-2.30 Uhr hebelten sie den Seiteneingang auf und durchwühlten das Innere. Dabei entwendeten sie Bargeld und richteten Sachschaden an. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls und sucht nun nach Zeugen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: ...

mehr