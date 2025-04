POL-MA: Heidelberg: Kollision zwischen Fußgänger und Straßenbahn - Pressemitteilung Nr. 1

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstagnachmittag wurde der Polizei eine Schlägerei auf dem Beschleunigungsstreifen der B 39 in Richtung Hockenheim gemeldet. Als die alarmierten Streifen vor Ort eintrafen, standen die drei in Streit geratenen Männer im Alter von 18 Jahren, 38 Jahren und 53 Jahren ...

mehr