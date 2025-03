Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Unbekannter bedroht Kind - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Bereits am Donnerstag, den 6. März 2025, kam es gegen 16:30 Uhr auf dem Gehweg der Haselünner Straße in Höhe der Van-Droste-Hülshoff-Straße zu einem beunruhigenden Vorfall. Eine Großmutter war mit ihrer Enkelin im Kinderwagen unterwegs, als ein unbekannter Mann ihr auf dem Gehweg entgegenkam. Plötzlich blieb er stehen, ballte die Faust und machte eine ausholende Bewegung in Richtung des Kindes. Kurz vor dem Gesicht des Mädchens stoppte er die Bewegung jedoch abrupt, schaute die Zeugin an und setzte seinen Weg wortlos fort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu dem Unbekannten. Er wird wie folgt beschrieben:

- 40 bis 50 Jahre alt

- etwa 170 cm groß

- schlanke Statur

- schwarze Haare, dunkler Vollbart

- ungepflegtes Erscheinungsbild

- trug einen hellen Jogginganzug

Zeugen, die Hinweise zu der Person oder dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell