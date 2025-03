Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Brand in Lingen - Schaden von rund 35.000 Euro

Lingen (ots)

Am Sonntag, den 23. März 2025, gegen 13:55 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in der Brockortstraße in Lingen gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Löschmaßnahmen der Feuerwehr bereits im Gange. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer auf der Dachterrasse eines Zweifamilienhauses aus. Der Brandherd befand sich im Bereich eines Wechselrichters, der zu einem dort installierten Balkonkraftwerk gehört. Der Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die genaue Brandursache ist noch unklar, es wird jedoch von einem technischen Defekt ausgegangen.

