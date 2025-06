Polizei Düren

POL-DN: 14-Jähriger E-Scooterfahrer nach Unfall in Kreuzau schwerverletzt

Kreuzau (ots)

Am Montag (23.06.2025) wurde ein 14-Jähriger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Er hatte an einem Bahnübergang das Rotlicht missachtet und war von einem Zug der Rurtalbahn erfasst worden.

Der Jugendliche aus Kreuzau befuhr gegen 16:35 Uhr mit seinem E-Scooter den Gehweg der Dürener Straße in Richtung Hauptstraße. Die Schrankenanlage des dortigen Bahnübergangs war zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen. Der 14-Jährige missachtete das Rotlicht der Ampelanlage und passierte das Drängelgitter. Im Bereich der Gleise wurde er dann von dem herannahenden Zug der Rurtalbahn, in dem sich zum Zeitpunkt des Unfalls 50 Fahrgäste befanden, erfasst. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen, ein Rettungshubschrauber brachte den 14-Jährigen in ein Krankenhaus.

