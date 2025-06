Polizei Düren

POL-DN: Drei zum Teil Schwerverletzte bei Verkehrsunfällen in der Eifel

Nideggen / Hürtgenwald (ots)

Bei drei Alleinunfällen in Nideggen und Hürtgenwald wurden am vergangenen Wochenende insgesamt drei Personen zum Teil schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall konnte eine deutliche Alkoholisierung des gestürzten Radfahrers festgestellt werden. Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht von Freitag auf Samstag (21.06.2025 um 00:45 Uhr) stürzte ein Radfahrer auf der L11 in Nideggen-Berg und zog sich eine Kopfplatzwunde zu, so dass er zur ärztlichen Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden musste. Ursächlich für den Sturz war nach Angaben des 59-jährigen Radfahrers aus Nideggen die Blendung eines entgegenkommenden Pkw und ein querendes Tier auf der Fahrbahn. Bei der Unfallaufnahme wurde deutlicher Atemalkoholgeruch in der Atemluft des Verunfallten festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Eine Blutprobe wurde veranlasst.

Schwer verletzt wurde ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Neuss, als er am Samstagmittag (22.06.2025, 13:15 Uhr) von Brück aus kommend die L246 in Richtung Schmidt befuhr und in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Bei dem folgenden Sturz kollidierte der Kradfahrer mit einem Verkehrszeichen und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste.

Ebenfalls schwer verletzte sich 65-jähriger Radfahrer aus Kreuzau als er am Samstagmittag gegen 12:00 Uhr die abschüssige Straße "Heidbüchel" von Kleinhau aus kommend in Richtung Schafberg befuhr. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er ohne Fremdeinwirkung zu Fall und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Durch den nachalarmierten Rettungshubschrauber musste er zur stationären Behandlung in eine Klinik geflogen werden.

