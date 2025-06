Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Kindertagesstätte - Die Polizei sucht Zeugen

Linnich (ots)

Bei einem Einbruch in eine Kindertagesstätte in Linnich drangen unbekannte Tatverdächtige in die Betreuungseinrichtung ein und verursachen Sachschäden und durchwühlten die Räumlichkeiten nach potentiellem Diebesgut.

Reinigungskräfte, die am Sonntagnachmittag (22.06.2025) gegen 17:00 Uhr die Kindertagesstätte im Bendenweg aufsuchten, stellten Einbruchspuren am und im Gebäude der KiTa fest und informierten die Polizei. Aufgrund des langen Wochenendes konnte die Tatzeit lediglich auf Mittwoch, 18.06.2025, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 22.06.2025, 16:50 Uhr, eingegrenzt werden. Die ebenfalls informierte Leiterin der Einrichtung konnte aufgrund der Gesamtumstände während der Tatortaufnahme noch keine abschließenden Angaben zu möglichem Diebesgut machen. Wertgegenstände hätten sich nicht in den Räumlichkeiten befunden. Eine Spurensuche wurde veranlasst und die Ermittlungen wurden eingeleitet.

Die Polizei bittet Personen, die zur tatrelevanten Zeit im Bereich des Tatortes verdächtige Beobachtungen getätigt haben, sich unter der Telefonnummer 02421-949 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell