POL-DN: Alleinunfall mit schwerwiegenden Folgen

Niederzier (ots)

Niederzier - Die drei Insassen eines PKW erlitten schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmorgen auf der L 264 in Höhe der Ortslage Niederzier ereignete.

Aus bislang unbekannten Gründen kam am Sonntagmorgen gegen 07:30 Uhr ein 22 Jahre alter Mann aus Düren mit dem von ihm geführten PKW von der Fahrbahn der L 264 ab. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Wagen in Fahrtrichtung Jülich fahrend nach rechts von der Fahrbahn abkam und dabei auf die im Bereich der Unfallstelle beginnende Leitplanke geriet. Diese an dieser Stelle ansteigende Leitplanke dürfte dann dafür ursächlich gewesen sein, dass der Wagen regelrecht abgehoben ist. Der Wagen prallte in der weiteren Abfolge im Bereich eines Abhanges gegen einen Baum. Durch die Wucht der Aufpralls erlitten neben dem Fahrer auch seine beiden Beifahrer im Alter von 20 Jahren aus Jülich und Aachen schwere Verletzungen. Diese machten jeweils einen Transport in nahegelegene Krankenhäuser zur weiteren medizinischen Versorgung erforderlich. Im Falle des Fahrer wurde hierzu sogar der Einsatz eines Rettungshubschraubers notwendig. Eine bestehende Lebensgefahr wird zum jetzigen Zeitpunkt allerdings glücklicherweise bei keiner der betroffenen Personen angenommen. Der entstandene Gesamtsachschaden wird polizeilich auf ca. 14.500 Euro geschätzt.

