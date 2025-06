Polizei Düren

POL-DN: Raub in Aldenhoven - Täter geben sich als Steuerfahnder aus

Aldenhoven (ots)

Am Samstagabend (21.06.2025) kam es gegen 22:10 Uhr auf der Kapuzinerstraße in Aldenhoven zu einem Raubdelikt, bei dem ein 32-jähriger Mann leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Kölner seine Arbeitsstelle verlassen und war zu seinem geparkten Fahrzeug gegangen. Während er den Kofferraum seines Wagens öffnete, traten zwei bislang unbekannte Männer an ihn heran. Einer der Männer sprach den 32-Jährigen an und gab sich als Mitarbeiter der "Steuerfahndung" aus. Als der Geschädigte den angeblichen Beamten aufforderte, sich auszuweisen, kam dieser unvermittelt auf ihn zu, hielt ihn fest und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf mischte sich der zweite Täter ebenfalls ein; beide Männer rangen mit dem Opfer, sodass alle Beteiligten zu Boden stürzten. Anschließend flüchteten die beiden Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Geschädigte versuchte noch, die Flucht zu verhindern, wurde dabei jedoch von einem der Männer geschlagen. Erst nach dem Vorfall stellte er fest, dass sein Mobiltelefon - ein schwarzes iPhone 14 Pro Max der Marke Apple - entwendet wurde. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1. Tatverdächtiger:

- männlich - ca. 30-35 Jahre alt - ca. 175-178 cm groß - schwarze Kappe - blonde, lockige Haare - Sonnenbrille - kurzer, gepflegter Bart - schwarze Weste mit der Aufschrift "Steuerfahndung"

2. Tatverdächtiger:

- männlich - ca. 30-35 Jahre alt - ca. 180-185 cm groß - schwarze Kappe - Sonnenbrille - schwarze Weste mit der Aufschrift "Steuerfahndung"

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere zwei Personen, die sich zur Tatzeit an der gegenüber des Tatortes liegenden Bushaltestelle aufgehalten haben, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell