Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Paderborn (ots)

(md) Am Freitagabend, 06. Juni kam es in Paderborn an der Einmündung Dr. Rörig-Damm und Salierstraße in Paderborn zu einem Zusammenstoß zwischen einer Auto- und einer Radfahrerin, bei dem sich die Radlerin leicht verletzte.

Eine 58-jährige Skoda-fahrerin war mit ihrem Pkw gegen 18.33 Uhr auf dem Dr. Rörig-Damm in Richtung Schwabenweg unterwegs und beabsichtigte, nach rechts in die Salierstraße abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 43 Jahre alte Frau mit ihrem Rad den kombinierten Geh- und Radweg des Dr. Rörig-Dammes, ebenfalls in Richtung Schwabenweg. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin über die Haube des Skoda rollte und sich leicht verletzte.

Die Frau trug keinen Fahrradhelm und kam mit dem Krankenwagen zur Kontrolle in ein Paderborner Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von 1.530 Euro.

Eingebettet in die Landeskampagne #LEBEN ruft die Behörde zum Tragen des Fahrradhelms auf, der zwar keine Unfälle, jedoch schwere Kopfverletzungen verhindern kann. Unter dem Slogan "Musste nicht, sollteste aber!" hat die Paderborner Polizei eine umfangreiche Kampagne entwickelt. Alle Informationen gibt es im Internet unter: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/musste-nicht-sollteste-aber-paderborner-polizei-betont-den-fahrradhelm

