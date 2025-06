Polizei Paderborn

POL-PB: Diebstahl aus Firmenfahrzeugen

Salzkotten (ots)

(md) Unbekannte verschafften sich am Wochenende Zutritt zu zwei Firmengeländen in Salzkotten, gingen dort insgesamt sechs Firmenfahrzeuge an und stahlen hochwertige Werkzeuge. Anschließend flohen sie in unbekannte Richtung.

Zwischen Freitagsabend, 06. Juni, 20.00 Uhr und Samstagvormittag, 07.30 Uhr, brachen Unbekannte das verschlossenen Zauntor einer Firma an der Straße Am Schlinge in Salzkotten auf und brachen drei Fiat-Firmenwagen auf. Die Tat fiel einem Mitarbeiter am Samstagmorgen auf und er alarmierte die Polizei. Aus zwei Fahrzeugen stahlen die Täter hochwertige Werkzeuge, ein drittes durchwühlten sie und flohen in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden von 10.000 Euro.

Auch auf einem Firmengelände An der Kugelbreite in Salzkotten gingen Unbekannte zwischen Freitagabend, 06. Juni, 17.45 Uhr und Samstagmorgen, 07. Juni 06.45 Uhr drei Firmenvans der Marken Opel und VW an. Ein Mitarbeiter alarmierte die Polizei am Samstagmorgen. Auch hier brachen der oder die Täter über den Zaun in das Gelände ein und stahlen Werkzeuge aus den Autos. Es entstand ein Schaden von 6.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit an der Örtlichkeit wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

