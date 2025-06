Polizei Paderborn

POL-PB: Brand eines Hauses - Ortsdurchfahrt in Kleinenberg gesperrt

Lichtenau-Kleinenberg, Hauptstraße (ots)

(hajos) Am frühen Samstagnachmittag geriet ein 2-Familienhaus in der Ortsmitte Kleinenbergs aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Alle 5 Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Da das Feuer drohte, auf ein Nachbarhaus überzugreifen, wurden auch die dortigen 2 Bewohner evakuiert. Aufgrund der umfangreichen Löscharbeiten wurde die Ortsdurchfahrt für den Verkehr gesperrt und die Sperrung dauert aktuell noch an. Verkehrsteilnehmer aus Richtung Lichtenau kommend wurden über die K24 nach Holtheim, der Verkehr aus Richtung Scherfede am Ortseingang über die L 763 in Richtung Willebadessen abgeleitet. Aufgrund der zum Teil starken Rauchentwickling wurden zwischenzeitlich auch andere Wohnhäuser evakuiert, doch mittlerweile konnten diese Bewohner wieder in ihr jeweiliges Heim zurückkehren. Diese wurden aber wie alle anderen Bewohner weiterhin aufgefordert, aufgrund der immer noch bestehenden Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das betroffene 2-Familienhaus wurde durch den Brand vollständig zerstört. Das daneben stehende Einfamilienhaus ist derzeit aufgrund einer starken Löschwasserkontamination ebenfalls nicht bewohnbar. Mitarbeiter des Ordnungsamts Lichtenau kümmerten sich um die zumindest vorübergehende Unterbringung der Bewohner beider Wohnhäuser. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

