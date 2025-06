Polizei Paderborn

POL-PB: Mann bedroht Gruppe mit Messer und wird vorläufig festgenommen

Paderborn (ots)

(md) Am Freitag, 06. Juni, kann es in der Marienstraße in Paderborn gegen 04.10 Uhr zur Bedrohung einer Personengruppe durch einen Mann mit einem Messer.

In den frühen Morgenstunden fiel einer Gruppe vor einem Club in der Marienstraße ein junger Mann auf, der sich offenbar für die weiblichen Personen unter den jungen Leuten interessierte und sich entsprechend näherte. Von einem 25-jährigen Mann aus der Gruppe darauf angesprochen, zog der Tatverdächtige ein Messer, welches er in einem Halter um den Hals trug und bedrohte die Gruppe. Ein weiterer Mann aus der Gruppe konnte verbal deeskalierend auf den Mann mit dem Messer einwirken, der daraufhin Richtung Westernmauer davonging. Die alarmierten Polizisten konnten ihn im Nahbereich antreffen. Der 26-jährige Syrer ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und wurde vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

