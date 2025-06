POL-PB: Fahrer und Beifahrer bei Alleinunfall verletzt

Salzkotten-Upsprunge (ots) - (mh) Der Brand an einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Im Knick" in Salzkotten-Upsprunge ist in der Nacht des 29. Mai wahrscheinlich durch einen technischen Defekt in der Elektrik einer angrenzenden Garage ausgelöst worden. Das ergaben die Untersuchungen der Brandermittler. Ein Bewohner hatte an dem Donnerstag gegen 00.45 Uhr Brandgeruch wahrgenommen und das Feuer an dem Garagendach ...

