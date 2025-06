Polizei Paderborn

POL-PB: Vier Unfälle mit verletzen Verkehrsteilnehmern

Paderborn (ots)

(ivdh) Bei vier Verkehrsunfällen im Paderborner Stadtgebiet haben sich am Mittwoch, 04. Juni, sechs Personen Verletzungen zugezogen.

Ein zwölfjähriges Mädchen war gegen 08:00 Uhr mit einem Fahrrad in Paderborn-Schloß Neuhaus auf der linken Seite des Schatenwegs in Richtung Schule unterwegs. Um die Straße zu überqueren fuhr sie ein paar Meter hinter einer Ampel auf die Fahrbahn. Dort kollidierte das Mädchen, das keinen Helm trug, mit einer 42-Jährigen Pedelec-Fahrerin. Die Frau, die einen Helm trug, fuhr auf dem Schatenweg in Richtung Waldfriedhof. Bei dem Zusammenstoß zogen sich beide leichte Verletzungen zu. Die Pedelec-Fahrerin wurde durch einen Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus transportiert.

In Paderborn-Sande fuhr gegen 09:10 Uhr eine 36-Jährige Radfahrerin über die Überführung an der Sennelagerstraße in Richtung Sande. Eine 73-Jährige war mit einem Fahrrad auf derselben Straße in Richtung Sennelager unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß. Beide Radfahrerinnen, die Helme trugen, zogen sich leichte Verletzungen zu, mussten aber nicht behandelt werden.

Ein 58-Jähriger fuhr gegen 13:10 Uhr mit einem Pedelec auf dem Radweg am Westerntor in Richtung Liboriberg in Paderborn. Nach der Kreuzung wich er einem entgegenkommenden Radfahrer aus. Dabei stürzte er und zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen behandelte ihn vor Ort.

Am Nachmittag gegen 14:50 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit einem Kastenwagen der Marke MAN in Paderborn-Elsen auf der Scharmeder Straße in Richtung Scharmede. Als der Autofahrer nach rechts in die Straße Deipe Laake abbog, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem achtjährigen Kind, das mit dem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Der Junge, der keinen Helm trug, zog sich schwere Verletzungen im Hüftbereich zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus transportiert. Der Gesamtschaden liegt bei 1.100 Euro.

