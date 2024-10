Singen (ots) - Am Dienstagnachmittag ist es gegen 17.15 Uhr in einer Speditionsfirma zu einem Arbeitsunfall gekommen, bei dem ein 32-jähriger Mitarbeiter verletzt worden ist. Nach derzeitigen Stand fuhr ein ebenfalls 32-jähriger Fahrer eines Lastwagens an, während der Mann mit einem Gabelstapler am Beladen des Fahrzeugs war. Hierbei rutschte der Gabelstapler ...

