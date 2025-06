POL-PB: Telefonbetrüger scheitern

Salzkotten-Niederntudorf (ots) - (md) Gegen 0.07 Uhr kam am Freitag, 06. Juni auf der L 636 in Salzkotten-Niederntudorf zum Alleinunfall eines Opel, bei dem sich Fahrer und Beifahrer verletzten. Gegen 0.07 Uhr waren ein 21-jähriger Opelfahrer und sein 20-jähriger Beifahrer auf der Haarener Straße von Haaren kommend in Richtung Niederntudorf unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer in einer leichten ...

