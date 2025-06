Polizei Paderborn

POL-PB: #LEBEN: Ergebnisse der wöchentlichen Verkehrskontrollen

Kreis Paderborn (ots)

(md) In der vergangenen Woche führte die Paderborner Polizei kreisweite Geschwindigkeitskontrollen durch. Herausragende Ergebnisse lieferten einige kontrollierte Verkehrsteilnehmende bereits am Montag und Dienstag.

Am Montagabend, 02. Juni, war ein 37-jähriger BWF-Fahrer aus Paderborn auf dem Heinz-Nixdorf-Ring in Paderborn mit 127 Stundenkilometern statt der erlaubten 70 unterwegs und wurde entsprechend "geblitzt".

Am nächsten Nachmittag, Dienstag, 03. Juni, fiel dem Team des Paderborner Verkehrsdienstes auf dem Frankfurter Weg in Paderborn ein extrem tief gelegter VW Golf eines 51-jährigen Salzkotteners auf. Beim Einfahren auf den Parkplatz eines Möbelhauses setzte das Fahrwerk auf den Boden auf. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass die festgelegte Mindestbodenfreiheit von 80 Millimetern um 20 Millimeter unterschritten war. Auch den Luftfilter war ausgetauscht worden die Zulässigkeit konnte nicht nachgewiesen werden. Aufgrund der vorgefundenen Veränderungen erlischt die Betriebserlaubnis. Eine weitere Überprüfung und ein Sachverständigengutachten stufte die Mängel als erheblich ein, so dass dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt wurde.

Am selben Nachmittag fuhr ein 51-jähriger Mann aus Paderborn bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich der Detmolder- und Penzlingerstraße in Paderborn. Bei der folgenden Führerscheinüberprüfung stellen die Beamten fest, dass der Fahrer schon seit 2008 nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem war er leicht alkoholisiert. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Dienstagabend, 03. Juni überprüfte die Polizei auf der Detmolder Straße zwei 23 und 24 Jahre alte Kradfahrer aus Schlangen, die mit 107 statt der erlaubten 50 Stundenkilometer fuhren. Nach Abzug der Toleranz bleibt hier eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 35 Stundenkilometern. Beide müssen mit zwei Punkten, einem Bußgeld von 260 Euro und einem Monat Fahrverbot rechnen.

#LEBEN bringt die Anstrengungen der Polizei, schwere Verkehrsunfälle zu reduzieren, auf den Punkt. Zugleich soll #LEBEN daran erinnern, worauf es bei der Teilnahme am Straßenverkehr ankommt: Auf sichere Mobilität.

