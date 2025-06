Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch und versuchter Einbruch in Dachgeschosswohnungen

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte brachen am Samstag 07.06. zwischen 16.00 Uhr und 16.50 Uhr in eine Dachgeschoßwohnung an der Leuchschnerstraße ein und flohen in unbekannte Richtung. Bei einer weiteren Wohnung im selben Haus blieb es bei einem Einbruchsversuch. Der oder die Täter brachen am Samstagnachmittag die Wohnungstür einer Dachgeschosswohnung auf und stahlen Bargeld und Schmuck. Es entstand ein Schaden in Höhe von 4.000 Euro. Anschließend flohen Sie in unbekannte Richtung.

Der 32-jährige Bewohner der Wohnung war zur Tatzeit nicht zu Hause und über seine Nachbarin über den Aufbruch informiert worden. Die 26 Jahre alte Frau hatte auch an ihrer eigenen Wohnungstür Beschädigungen entdeckt, es blieb hier aber beim versuchten Einbruch.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit an der Örtlichkeit wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

