Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Großangelegte Verkehrskontrolle zum Thema Verkehrstüchtigkeit

Parkplatz B4 in Rtg. Braunschweig (ots)

Am 06.03.2025, im Zeitraum 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr richtete die Polizei eine größere Kontrollstelle auf der B4 ein. In Fahrtrichtung Braunschweig, Höhe des Parkplatzes Alte Abdeckerei postierten sich 33 Kolleg*innen der Polizei und kontrollierten durchgehend Verkehrsteilnehmer auf ihre Fahrtüchtigkeit. Insgesamt wurden 96 Fahrzeuge kontrolliert, wobei 90 Pkw, 5 Transporter und ein Krad darunter waren. Positiv festzustellen ist, dass lediglich zwei Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Beide wurden dem Klinikum zugeführt und einer Blutentnahme unterzogen, die Weiterfahrt wurde ihnen ebenfalls untersagt. Positiv ist anzumerken, dass nahezu alle übrigen Verkehrsteilnehmer unbeeinflusst und ordnungsgemäß am Straßenverkehr teilgenommen haben. Einem Verkehrsteilnehmer allerdings war die Kontrollstelle wohl zu unauffällig. Er fuhr in den mit Verkehrskegeln und Nissenleuchten abgesperrten Bereich und beschädigte diese dabei. Personen blieben dabei aber unverletzt.

