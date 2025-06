Polizei Düren

POL-DN: Zwei vollendete Wohnungseinbrüche und ein Versuch in Düren

Düren (ots)

Unbekannten Tatverdächtigen gelang es im Verlauf des Wochenendes in zwei Wohnungen in Düren einzubrechen. Bei einem dritten Einbruch blieb es beim Versuch.

Bei einem Wohnungseinbruch in Düren in der Flurstraße verschafften sich die Täter durch ein gekipptes Fenster Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Nachdem sie die Wohnung durchsucht hatten konnten sie unerkannt entkommen. Zur genauen Tatzeit und vermeintlichem Diebesgut konnten im Rahmen der Tatortaufnahme am Samstagnachmittag (21.06.2025, ca. 13:40) zunächst keine Angaben gemacht werden.

Am Sonntagnachmittag (22.06.2025) in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 19:40 Uhr erlangten Tatverdächtige Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Römerstraße. Der Einbruch war durch die heimkehrenden Hausbesitzer festgestellt worden. Auch hier konnten bislang noch keine gesicherten Angaben zur Tatbeute gemacht werden.

Beim Versuch blieb es bei einem weiteren Wohnungseinbruch in Düren in der Rotterdamer Straße. Der Tatzeitraum konnte hier auf die Zeit zwischen Samstagabend (21.06.2025, 23:00 Uhr) bis Sonntagnachmittag (22.06.2025, 15:00 Uhr) eingegrenzt werden. Es gelang den Tatverdächtigen in diesem Fall nicht, in die Wohnung einzudringen.

Die Polizei bittet Personen, die zu den genannten Zeiten verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tatorte getätigt haben, sich unter der Telefonnummer 02421-949 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell