POL-DN: Betrunken auf dem E-Scooter

Jülich (ots) - Die Polizei hinderte am gestrigen Sonntag (22.06.2025) in Koslar einen 39-Jährigen daran, mit 2,0 Promille Auto zu fahren. Ein Zeuge hatte sich gegen 17:00 Uhr bei der Polizei gemeldet, weil er auf dem Parkplatz des Sportplatzes am Genossenschaftsweg einen Mann bemerkt hatte, der augenscheinlich stark alkoholisiert Auto fahren wollte. Als die Beamten an dem Parkplatz eintrafen, war der Mann, ein 39-Jähriger aus Düren, gerade dabei, von dem Parkplatz auf ...

