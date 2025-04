Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Zwei Haftbefehle vollstreckt - Mann muss ins Gefängnis

Bunde (ots)

Die Bundespolizei hat am Freitag an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit zwei Haftbefehlen gesuchten Mann festgenommen. Der 27-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Der Mann wurde am Morgen gegen 4:50 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze als Insasse eines Fernreisebusses in der Kontrollstelle an der Autobahn 280 auf der Rastanlage Bunderneuland kontrolliert.

Bei einer Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der Iraner in zwei Fällen von der Justiz gesucht wurde. In einem Fall wird ihm gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Da er trotz ordnungsgemäßer Ladung unentschuldigt der Hauptverhandlung ferngeblieben war, hatte das Gericht die Untersuchungshaft angeordnet und Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Im anderen Fall wurde der 27-Jährige wegen Bedrohung zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von zwei Monaten verurteilt, welche durch die Zahlung einer Strafe von 600,00 Euro abgewendet werden könnte. Zudem interessierte sich die Justiz in einem dritten Fall für seinen aktuellen Aufenthaltsort.

Der Festgenommene wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen noch am Vormittag einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell