Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher nutzt offenstehendes Fenster

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Hoberge-Uerentrup - Für ihre Katze ließ eine Bielefelderin am Mittwoch, 09.10.2024, ein Fenster offen und bot damit Einbrechern eine günstige Gelegenheit.

Am Mittwochabend, zwischen 20:20 Uhr und 22:50 Uhr, stieg der Täter über das Fenster in das Mehrfamilienhaus an der Dornberger Straße, Ecke Mönkebergstraße, ein. In der Wohnung nahm er mehrere Kleidungsstücke an sich und verließ das Gebäude über den Hauseingang.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

