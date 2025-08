Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Einbrecher nehmen Hotel ins Visier

Wer hat etwas beobachtet?

Groß-Umstadt (ots)

Zwischen 3 und 3.30 Uhr sollen am Sonntag (3.8.) bislang unbekannte Täter ein Hotel in der Zimmerstraße ins Visier genommen haben. Die Kriminellen verschafften sich im Innern gewaltsam über eine Tür Zutritt in den Personalbereich. Dort durchwühlten sie diverse Schubladen und erbeuteten unter anderem einen Tresor mit Bargeld. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite. Weitere Informationen zur Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 41 in Dieburg unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell