POL-DA: Erbach: 17 Pedelecs nach nächtlichem Einbruch in Fahrradgeschäft erbeutet/Rund 100.000 Euro Schaden

Erbach (ots)

In der Nacht zum Sonntag (03.08.), gegen 3.20 Uhr, verschafften sich Kriminelle gewaltsam Zutritt in ein Fahrradgeschäft in der Hauptstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die Unbekannten gewaltsam über die Eingangstür in das Geschäft ein. Im Anschluss ließen die Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand 17 Pedelecs im Wert von insgesamt rund 100.000 Euro mitgehen und flüchteten mit ihrer Beute vom Tatort.

Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge im Bereich des Tatorts bemerkt? Die zuständige Kriminalpolizei (K 21/22) in Erbach bittet Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, sich unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

