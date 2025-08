Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Falsche Handwerker erbeuten Bargeld und Schmuck

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Am Freitag (1.8.), zwischen 7.30 und 8 Uhr, schafften es bislang unbekannte Kriminelle eine Seniorin um ihr Bargeld und Schmuck zu bringen. Die Unbekannten gaben sich als angebliche Handwerker aus und verschafften sich so Zutritt in die Wohnung der älteren Dame. Während einer der falschen Handwerker die Seniorin ablenkte, entwendete der andere Bargeld sowie diversen Schmuck. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite.

Wer konnte verdächtige Beobachtungen in der Robert-Schneider-Straße machen? Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten mit dem Fachkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell