POL-DA: Reichelsheim/Bockenrod: Auto und Motorrad kollidieren/23-Jähriger schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Reichelsheim (ots)

Am Freitagmorgen (01.08.), gegen 9.40 Uhr, befuhr ein 23 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Kreis Bergstraße die Bundesstraße 38 aus Reichelsheim kommend in Richtung Fränkisch-Crumbach, als ein 26 Jahre alter Autofahrer aus dem Odenwaldkreis von der Straße "Am Sägewerk" auf die Bundesstraße 38 einbiegen wollte. Es kam zur Kollision. Der 23-Jährige zog sich hierbei schwerste Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch der 26 Jahre alte Wagenlenker und sein Beifahrer zogen sich bei dem Unfall Verletzungen zu und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 26-Jährige musste zuvor von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung der genauen Unfallursache hinzugezogen. Die Bundesstraße 38 war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Rettungsarbeiten zwischen Beerfurth und Bockenrod bis gegen 14.00 Uhr voll gesperrt. Neben der Polizei waren zudem Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie ein Notarzt im Einsatz.

