Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Einbruch in Fahrradgeschäft/Kripo sucht Zeugen

Viernheim (ots)

Ein Fahrradgeschäft in der Bürgermeister-Neff-Straße geriet in der Nacht zum Freitag (01.08.) in das Visier von zwei Kriminellen. Die beiden Unbekannten verschafften sich mit brachialer Gewalt durch die Eingangstür Zugang in das Geschäft, durchtrennten an zwei im Bereich des Schaufensters ausgestellten Fahrrädern die Schlösser und ließen die Räder anschließend mitgehen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen insgesamt auf über 10.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

