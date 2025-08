Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zivilstreife stoppt 22-Jährigen mit gestohlenem Elektro-Roller

Darmstadt (ots)

Bei der Verkehrskontrolle eines jungen E-Scooterfahrers am Donnerstagnachmittag (31.7.), stellten zivile Ermittler Hinweise für einen Drogenkonsum fest. Die Beamten hielten den 22-Jährigen am Ludwig-Metzger-Platz an und fanden bei seiner Durchsuchung gegen 16.30 Uhr mehrere Mobiltelefone, Bargeld in szenetypischer Stückelung sowie weitere Konsumutensilien. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Roller erst vor wenigen Tagen entwendet wurde, worauf ihn die Beamten sicherstellten. Der 22 Jahre alte Mann musste auf dem Polizeirevier sowohl eine erkennungsdienstliche Behandlung, als auch eine Blutentnahme, wegen des Verdachts der Fahrt unter berauschenden Mitteln, über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell