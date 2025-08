Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Schwarzer Audi entwendet

Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots)

Kriminelle nahmen zwischen Mittwochabend (30.7.) etwa 17.00 Uhr und Donnerstagmorgen (31.7.) etwa 9.00 Uhr ein schwarzes Fahrzeug in der Müller-Guttenbrunn-Straße ins Visier. Auf bislang ungeklärte Weise öffneten sie den am Straßenrand geparkten und verschlossenen Audi und entfernten sich damit in unbekannte Richtung. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt mit dem Kennzeichen DA-OL 2016 ausgestattet.

Die Polizei bittet Zeugen, denen im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder die das Fahrzeug gesehen haben, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell