Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Seniorinnen und Senioren "auf Zack"/Schockanrufer beißen sich die Zähne aus

Gernsheim (ots)

Wie man nicht besser auf die altbekannte perfide Betrugsmasche des Schockanrufs reagieren kann, zeigten vier Seniorinnen und Senioren aus Gernsheim am Donnerstag (31.07.) auf sehr anschauliche Weise.

Eine 89 Jahre alte Gernsheimerin erhielt am Mittag den Anruf der Betrüger, die behaupteten, ihr Sohn hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Sie gaben weiter an, dass ihr Sohn nun eine Kaution in Höhe von 67.000 Euro beim Gericht hinterlegen müsse, um nicht ins Gefängnis zu kommen. In einem ersten Impuls und unter dem Eindruck des äußerst glaubhaft geschilderten Ereignisses, machte sich die Frau zunächst auf die Suche nach Wertgegenständen im Haus, besann sich dann aber rasch eines Besseren: Sie rief kurzerhand ihren Sohn auf der ihr bekannten Telefonnummer an. Die Entscheidung erwies sich als goldrichtig. Der Sohn teilte seiner Mutter mit, dass sie mit Kriminellen telefoniert hatte. Der finanzielle Schaden konnte abgewendet werden.

Der Polizei wurden zudem drei weitere Schockanrufe in Gernsheim bekannt. In allen Fällen reagierten die Seniorinnen und Senioren umgehend richtig und beendeten die Gespräche mit den Telefonbetrügern.

Die Polizei freut sich über das Verhalten der Angerufenen und bittet in diesem Zusammenhang eindringlich darum, bei gleichgelagerten Anrufen genauso zu reagieren wie die Gernsheimer Seniorinnen und Senioren. Hier die erneut Tipps der Polizei:

Betrüger werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen angerufen und mit deren Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen! Legen Sie sofort auf und rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Bei Zweifeln können Sie auch immer die Polizei verständigen! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats!

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell