Heppenheim (ots) - Am Dienstag (29.07) wurde eine Verkehrsunfallflucht in Lorsch in der Stiftstraße, Ecke Schulstraße gemeldet. Der Tatzeitraum soll zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr gewesen sein. Ein Fahrer/eine Fahrerin befuhr mit einem LKW die Stiftstraße in Richtung Schulstraße. Hierbei wurde aus unbekannten Gründen das Hausdach und die Regenrinne eines Hauses in der Stiftstraße beschädigt. Es entstand ...

