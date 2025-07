POL-DA: Weiterstadt-Gräfenhausen: Verkehrsunfall mit Sportwagen auf A5/Fahrer und 6-jähriges Mädchen unverletzt-Rund 150.000 Euro Schaden

Trebur (ots) - Nach dem Einbruch in das Schwimmbad in der Theobaldstraße in der Nacht zum Donnerstag (31.07.) suchen die Ermittler des Kommissariats 41 nach Zeugen. Die Tat wurde am Donnerstagmorgen bemerkt. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich zunächst gewaltsam mittels Aufhebeln einer Metalltür Zugang auf das Gelände und brachen anschließend noch die Tür zum einem Lager auf. Entwendet wurde nach ...

