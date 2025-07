Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Falsche Bankmitarbeiter betrügen Senioren

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (10. Juli 2025) sind in Krefeld mindestens drei Senioren Opfer von Betrügern geworden, die sich als Mitarbeiter eines Geldinstituts ausgegeben haben. Bei allen dreien hatten sich die Täter zunächst übers Festnetztelefon gemeldet und behauptet, es gebe fragwürdige Abbuchungen auf dem Konto der Senioren, weshalb in Kürze ein Bankmitarbeiter vorbeikommen und die Debitkarte zur Überprüfung abholen würde.

Tatsächlich klingelte noch während des Telefonats ein Komplize an der Tür, der die Karten mitnahm. Die dazugehörige PIN haben die Betrüger teils mitgenommen, teils bereits zuvor am Telefon erfragt. Bei einem Senior entwendete der vermeintliche Bankmitarbeiter zusätzlich mehrere Goldmünzen, angeblich zur Sicherstellung für die Polizei. An der Haustür der Senioren hatte jeweils ein anderer junger Mann geklingelt, der sich mit dem umgehängten Mitarbeiterausweis eines Geldinstituts oder mit einem angeblichen Kartenlesegerät mit Bankaufschrift einen glaubwürdigen Anschein gegeben hatte.

Die Polizei bittet mögliche weitere Opfer dieser Betrugsmasche, sich zu melden: unter 02151 6340 oder über hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

Die Polizei empfiehlt:

- Ein Telefonat kommt Ihnen merkwürdig vor? Legen Sie auf! Das gibt Ihnen Zeit zum Nachdenken. - Geben Sie niemals die Geheimnummer Ihrer Bankkarte heraus: Auch Bankmitarbeiter werden Sie nie danach fragen. - Übergeben Sie Fremden an der Haustür niemals Wertsachen. - Ziehen Sie bei verdächtigen Personen an der Haustür Nachbarn hinzu. - Wenn Sie Opfer einer Betrugsmasche geworden sind: Rufen Sie sofort die Polizei.

Viele weitere Infos über die gängigsten Betrugsmaschen an Senioren und Verhaltenstipps finden Sie hier: https://krefeld.polizei.nrw/senioren

(119)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell