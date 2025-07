Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen: Weißer Transporter touchiert E-Scooter - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Sonntag (6. Juli 2025) kam es im Einmündungsbereich Parkstraße / An der Kesselschmiede in Uerdingen gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 14-Jähriger war mit seinem E-Scooter auf der Parkstraße, in Richtung Lange Straße - entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung - unterwegs. Im Einmündungsbereich Parkstraße / An der Kesselschmiede touchierte ihn ein weißer Transporter. Der 14-Jährige stürzte und musste von einem Rettungswagen vor Ort behandelt werden. Der Fahrer des weißen Transporters setzte seine Fahrt ungehindert fort. Der E-Scooter-Fahrer konnte nur angeben, dass der Fahrer lockige Haare hatte. Die Polizei Krefeld bittet den Fahrer des weißen Transporters, oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (116)

