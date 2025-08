Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Heppenheim (ots)

Am Dienstag (29.07) wurde eine Verkehrsunfallflucht in Lorsch in der Stiftstraße, Ecke Schulstraße gemeldet. Der Tatzeitraum soll zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr gewesen sein. Ein Fahrer/eine Fahrerin befuhr mit einem LKW die Stiftstraße in Richtung Schulstraße. Hierbei wurde aus unbekannten Gründen das Hausdach und die Regenrinne eines Hauses in der Stiftstraße beschädigt. Es entstand Sachschaden von mindestens 2000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252-7060 entgegen.

