Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnwagen beschädigt

Nordhausen (ots)

Am Montag beschädigten unbekannte Täter im Zeitraum von 5 Uhr bis 19 Uhr einen Wohnwagen in der Walther-Rathenau-Straße. Auf der rechten Seite des Fahrzeugs verursachten der oder die Täter mittels Krafteinwirkung einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes Nordhausen leiten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bitten um Zeugenhinweise. Personen, die den Tathergang oder den oder die Täter beobachten konnten, werden gebeten, sich in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0147381

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell