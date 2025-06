LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl im Versuch

Bad Langensalza (ots) - Polizei und Feuerwehr kamen in der vergangenen Nacht gegen 3 Uhr in Bad Langensalza in der Straße Vor dem Schloss zum Einsatz. In einem Hinterhof waren zwei Mülltonnen in Brand geraten. Die Kameraden der Feuerwehr löschten die Flammen. Wer das Feuer zu verantworten hat, ist gegenwärtig noch unklar. Angrenzende Gebäude blieben unbeschädigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 ...

