Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Tätliche Auseinandersetzung nach Taxifahrt

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 13.10.2024, gegen 04:00 Uhr, soll es in Küssaberg-Rheinheim, in der Nähe des dortigen Grenzüberganges, nach einer Taxifahrt zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 33jährigen syrischen Taxifahrer und einem 24jährigen Fahrgast gekommen sein. Hintergrund der Auseinandersetzung sei gewesen, dass der Fahrgast das Taxi nicht haben verlassen wollen. Im weiteren Verlauf habe der Fahrgast den Taxifahrer mit Steinen beworfen und die Heckscheibe des Fahrzeugs zerstört. Der Sachschaden belaufe sich auf zirka 2.000 EUR. Die hinzugerufene Polizei nahm den 24jährigen somalischen Staatsangehörigen vorläufig fest. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

