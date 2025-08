Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Erfelden: Wohnhaus im Visier von Einbrechern

Riedstadt (ots)

In der Nußallee drangen am Donnerstag (31.07.), gegen 18.30 Uhr, zwei unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein. Die ungebetenen Besucher verschafften sich zunächst über ein Fenster Zugang und erbeuteten Schmuck und eine Geldbörse. Die Kriminellen wurden bei ihrer Flucht zu Fuß in Richtung Kühkopfstraße von der Bewohnerin bemerkt. Einer von ihnen ist 18 bis 22 Jahre alt, schlank und hat dunkle Haare. Bekleidet war der Flüchtige mit weißer Jeans und schwarzem T-Shirt. Sein Begleiter ist ebenfalls schlank, hat auch dunkle Haare und trug eine beigefarbene Hose und ein schwarzes Oberteil. Laut Angaben der Zeugin hatten beide ein südländisches Erscheinungsbild.

Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Der Fall wird beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim bearbeitet. Hinweise können über die Rufnummer 06142/6960 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell