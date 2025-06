Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Harpstedt +++ Unfallverursacher ohne Führerschein

Delmenhorst (ots)

Ein 36-jähriger Mann aus Stuhr verursachte am Dienstagabend, 24. Juni 2025, einen Verkehrsunfall in der Oderstraße in Harpstedt.

Gegen 17:20 Uhr kam der Mann aus Stuhr mit seinem Seat nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort mit einer Grundstücksmauer zusammen. Durch den Zusammenstoß entstanden Sachschäden in Höhe von 6.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

