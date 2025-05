Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann mit Hausverbot begeht Diebstahl im Hauptbahnhof

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Am Mittwochmittag betrat ein 39-jähriger Deutscher den Hauptbahnhof Erfurt. Gegen den Mann liegt ein Hausverbot vor, weil er in der Vergangenheit in der Verkehrsstation mehrfach straffällig geworden ist. Reiseabsichten hegte der 39-Jährige nicht. Stattdessen hat er sich in einem Geschäft ein alkoholisches Getränk angeeignet, ohne dieses zu bezahlen.

Bundespolizisten konnten den Beschuldigten am frühen Nachmittag auf dem Bahnhofsvorplatz ausfindig machen. Das gestohlene Getränk war bereits verzehrt. Die Beamten eröffneten gegen den Mann Strafverfahren wegen dem begangenen Hausfriedensbruch und dem Diebstahl.

Das gegen den Mann verhangene Hausverbot greift bis zum Frühjahr 2027.

