POL-DA: Babenhausen/Hergershausen: Misslungener Hebelversuch an Geldautomat

Polizei sucht Zeugen

Babenhausen/Hergershausen (ots)

Eine andere Methode der Geldautomatenöffnung probierte am Freitagmorgen (1.8.) ein Krimineller in einer Bankfiliale in der Jahnstraße. Gegen 5.05 Uhr versuchte der bislang unbekannte Täter mit einem Schraubendreher an das Geld im Inneren des Automaten zu gelangen. Als seine Hebelversuche jedoch erfolglos blieben, flüchtete er in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, denen gegen 5 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder die den Täter gesehen haben, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

