Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Wald-Michelbach - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Wald-Michelbach (ots)

Am 29.07.2025 gegen 15:45 Uhr wurde auf der L3409 (Rennstrecke) ein Ford Transit angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher touchierte bei entgegenkommen mit seinem Außenspiegel das Fahrzeug des Geschädigten. Am Fahrzeug entstand am linken Außenspiegel Sachschaden in Höhe von etwa 500,00EUR. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207-94050.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell