Emmerich am Rhein (ots)

Ein 48-jähriger Niederländer aus Zevenaar ist am Dienstag (17. Juni 2025) gegen 10:40 Uhr in Emmerich am Rhein-Elten schwer mit seinem Rennrad gestürzt. Er war nach eigenen Angaben aufgrund des Gefälles schnell die Lindenallee bergab in Richtung Elten-Ortskern gefahren und wollte an der Einmündung des Plagweg nach rechts in diesen einbiegen. Dort befand sich zum Unfallzeitpunkt eine Baustelle für Tiefbauarbeiten, um die der Mann herumfahren musste. Die gepflasterte Fahrbahn in dem Bereich war zum Teil mit Sand und feinem Schotter bedeckt. Der Rennradfahrer kam dort zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. (sp)

