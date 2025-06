Erkelenz-Granterath (ots) - In der Nacht von Samstag (14. Juni), 23 Uhr, auf Sonntag (15. Juni), 8.30 Uhr, gelangten Diebe in der Straße An der Renne in ein Kfz und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Hierbei fiel ihnen nach ersten Erkenntnissen ein Portmonee mit Kreditkarten und persönlichen Ausweisdokumenten in die Hände. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

mehr