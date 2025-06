POL-HS: Heckenbrand nach Nutzung eines Gasbrenners

Geilenkirchen/-Bauchem (ots) - Zwischen letzter Woche Donnerstag (12. Juni), 17 Uhr, und Freitag (13. Juni), 7 Uhr, entwendeten Diebe aus zwei Handwerkerfahrzeugen diverse Werkzeuge. Die Tatorte lagen in der Stettiner Straße sowie an der Limburgstraße. Die Kriminalpolizei prüft nun, ob die Taten in Zusammenhang stehen könnten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

mehr